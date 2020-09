Inter, in settimana risoluzione Vidal-Barcellona

Il club nerazzurro ha nel mirino Arturo Vidal e sta aspettando che il cileno risolva il contratto con il Barcellona, per definire l'operazione a costo zero. L'accordo tra il centrocampista e i blaugrana dovrebbe avvenire entro la fine della settimana: c'è da limare una piccola differenza sulla buonuscita

L'Inter continua a monitorare la situazione legata ad Arturo Vidal, il centrocampista del Barcellona chiesto con forza da Antonio Conte per rinforzare l'Inter nella prossima stagione. Entro la fine di questa settimana dovrebbe arrivare la risoluzione del contratto tra Arturo Vidal e il Barcellona: c’è ancora una piccola differenza tra domanda e offerta sulla buonuscita, ma nei prossimi giorni si dovrebbe trovare l'accordo tra il 33enne e il club blaugrana. A quel punto l'Inter potrebbe portare a termine l'operazione a costo zero. Vidal, scaricato dal nuovo allenatore Koeman - il quale gli ha fin da subito comunicato che non sarebbe rientrato nei suoi piani - potrebbe trovare nella Serie A la nuova sfida che sta cercando. Dopo i primi contatti, ha aperto al progetto nerazzurro e il club adesso sta attendendo le prossime mosse per poi affondare l'assalto decisivo.