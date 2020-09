Le cifre della trattativa Muriqi

Muriqi diventa un giocatore della Lazio, che lo ha acquistato dal Fenerbahce per una cifra che si aggira attorno ai 20 milioni di euro. L'attaccante, di stazza imponente (è alto 194 cm), arriva in biancoceleste per rappresentare un'alternativa a Immobile e Caicedo, visti i tanti impegni tra campionato e Champions League a cui sarà chiamata la squadra di Simone Inzaghi. I numeri dell'attaccante kosovaro rappresentano un bel biglietto da visita: nelle ultime due stagioni in Turchia è andato in doppia cifra, prima con la maglia del Caykur Rizespor (17 gol in 34 partite) e poi con quella del Fenerbahce (15 gol in 32 partite). La sinergia di mercato della Lazio con le squadre turche non si chiude qui, perché è in dirittura d'arrivo il trasferimento di Bastos da Roma a Istanbul: il Besiktas ha sorpassato il Basakhsehir nella corsa al difensore angolano.