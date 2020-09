Calciomercato, news e trattative di oggi: diretta

Il polacco è disposto anche ad andare via a zero e ha comunicato al Napoli la sua intenzione di restare per giocarsi le sue carte. Al momento non c’è però questa possibilità, visto che il giocatore ha rifiutato la proposta di rinnovo del club, che per il ruolo di attaccante ha investito su Osimhen e Petagna e ha anche Mertens. Milik ha comunicato al Napoli che accetterebbe il trasferimento a squadre più importanti, come la Juve con cui ha un accordo di massima. Non c’è però intesa tra Napoli e Juve, mentre il club del presidente De Laurentiis sta ragionando con la Roma, che invece non ha l’ok del giocatore. Situazione in evoluzione, anche in vista dell'Europeo che l'attaccante vuole giocare con la Polonia il prossimo anno