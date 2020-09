Castagne: "Gasperini? Non c'era un buon rapporto"

L'esterno belga spiega i motivi del suo trasferimento al Leicester: "Potevo rinnovare con l'Atalanta, ma ho deciso di andare via dopo la partita col PSG. Gasperini mi ha provato in formazione tutta la settimana, poi mi ha escluso all'ultimo. Tecnicamente è il top, ma non avevo un gran rapporto con lui" CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Dopo tre stagioni Timothy Castagne ha deciso di lasciare l'Atalanta e ha già iniziato la sua nuova avventura con la maglia del Leicester, segnando subito un gol all'esordio nella vittoria per 0-3 sul campo del West Bromwich Albion. I motivi dell'addio? L'esterno belga li ha spiegati in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "A Bergamo sono cresciuto molto anche grazie a Gasperini. Tecnicamente e tatticamente è uno dei top in assoluto, ma a livello umano non c’era un grande rapporto: non perché ci fosse qualche particolare problema tra noi. Ha il suo modo di fare: per esempio, se stai fuori sarebbe importante avere una spiegazione da parte dell’allenatore, aspetto che con lui mancava. Ma va bene così: ciò mi ha reso più forte mentalmente. A Bergamo è fondamentale capire e adattarsi al gioco di Gasperini: se ce la fai, non ti fermi più. Come club per un giovane solo l’Ajax può essere superiore".

Castagne esulta dopo il suo primo gol con la maglia del Leicester - ©Getty