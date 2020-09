L'accordo con l' Atalanta c'era già da giorni, in serata è arrivata la fumata bianca: Timothy Castagne è ufficialmente un nuovo giocatore del Leicester . A comunicarlo è lo stesso club inglese con una nota sul proprio sito. Il belga classe '95 ha firmato un contratto di 5 anni e si unirà alla sua nuova squadra al termine della pausa per le nazionali.

Ennesima plusvalenza nerazzurra

Castagne lascia così l'Atalanta dopo tre stagioni, in cui ha totalizzato 96 presenze e 8 gol (33+2 nel 2019/20). Numeri che hanno convinto tutti, anche lontano da Bergamo. Nel 2017 i nerazzurri avevano individuato nell'esterno del Genk un profilo congeniale al 3-5-2 di Gasperini, pagandolo 6 milioni. Oggi lo rivendono a 21 + 2 di bonus alle Foxes per una plusvalenza di 19,5 milioni: avendo spalmato i 6 milioni sui 4 anni di contratto, al 30 giugno 2020 il valore netto di Castagne per l'Atalanta era di 1,5 milioni, che vanno sottratti alla parte fissa pagata dalle Foxes. È la sesta di sempre nella storia del club: solo Gagliardini, Conti, Kessiè, Bastoni e Kulusevski (quest'ultimo 34,8 milioni) hanno portato di più nelle casse nerazzurre.

Il saluto dell'Atalanta

Il club si affida a Twitter per congedarsi dal suo numero 21: "Thank you, Tim!", i post dell'Atalanta in cui vengono riassunti i numeri di Castagne in nerazzurro. "Dedizione, passione, impegno e professionalità. Hai contribuito a scrivere la storia dell'Atalanta. Grazie di tutto! E in bocca al lupo per la tua nuova avventura al Leicester".