Arturo Vidal è a Milano. Il nuovo acquisto dell’Inter è sbarcato a Linate poco dopo le 20.30 (guarda il video). Il cileno ha sorriso a chi lo attendeva all’aeroporto ed è poi salito in macchina. Domani, lunedì 21 settembre, lo attendono le visite mediche e poi la firma con il suo nuovo club. Il cileno torna in Italia dopo cinque anni. Ritrova Antonio Conte dopo l’esperienza alla Juve, l’allenatore che l’ha fortemente voluto per il centrocampo della sua Inter. Vidal arriva praticamente a zero: la dirigenza nerazzurra ha trovato un accordo con il Barcellona su un indennizzo da un milione di euro, destinato a salire al raggiungimento di alcuni bonus. Una trattativa lunga, conclusa dopo giorni di attesa aspettando il via libera definitivo. L'Inter accoglie così il suo guerriero, come testimonia il tweet con le spade pubblicato in attesa del volo Barcellona-Milano con a bordo il 33enne cileno. E per Conte è una bella notizia in vista dell'esordio in campionato contro la Fiorentina del prossimo 26 settembre.