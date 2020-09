Roma, Fonseca su Dzeko, Smalling e Milik

Dopo la partita contro il Verona l’allenatore giallorosso Fonseca ha parlato di Dzeko, rimasto in panchina, e non solo: “Per Edin è stata una settimana difficile, ho deciso di non farlo giocare per preservarlo. Roma-Juve con chi la giocherà, Dzeko? Vedremo”. E sul possibile ritorno di Smalling: “E’ importante che arrivi”, mentre su Milik non si è espresso: “Non parlo di chi non è della Roma, vediamo come andrà la settimana”. Il Manchester United chiede per Smalling sempre 20 milioni e per questo, per il momento, non c’è ottimismo. L’INTERVISTA