Atalanta scatenata in queste ore di calciomercato. Il club nerazzurro ha infatti acquistato a titolo definitivo Sam Lammers dal PSV Eindhoven. L'attaccante classe 1997 - tre gol in 10 partite nella passata stagione dove ha giocato poco a causa di un infortunio al ginocchio e dello stop del campionato per il coronavirus - è stato pagato nove milioni di euro più bonus. Nelle ultime ore il club nerazzurro lo ha ufficializzato tramite i propri canali. Si tratta di un attaccante di una notevole struttura fisica che sa abbinare forza a qualità tecniche e tattiche, abile sia nella finalizzazione che nella manovra. Ha debuttato con il Psv a 19 anni, prima di consacrarsi in prestito all’Heerenveen con cui ha collezionato 19 gol in un anno. Ora l'Atalanta come prima esperienza all'estero: "Sono felice di essere qui, finalmente - le sue prime parole - non vedo l’ora di iniziare. Seguo l’Atalanta da tanto tempo, hanno fatto bene, specialmente negli ultimi due anni. È un onore per me essere qui e far parte di questa squadra".