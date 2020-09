Dzeko resta alla Roma e si prepara, domenica sera, ad affrontare proprio la Juventus che si era avvicinata al bosniaco in questa sessione di mercato, salvo poi virare su Morata. E per la terza volta, dopo gli affari sfumati in passato con Chelsea e Inter, l'addio ai giallorossi dell'attaccante non c'è stato. Nessun dramma per Dzeko, che è pronto a ripartire, con nuove sfide e sempre con la Roma

Domenica Dzeko sarà in campo con la Juve, ma sempre con la maglia della Roma. Per la terza volta l’addio ai giallorossi non c’è stato: non perché l’attaccante volesse essere ceduto, ma perché, ancora una volta, non si è concretizzata la trattativa per la sua partenza. L’ultima in ordine di tempo proprio la Juventus, che alla fine, visto lo stallo della situazione Dzeko-Milik, ha virato su Morata. Il bosniaco è stato sensibile alla corte di Pirlo, ma non ha mai vissuto come un dramma o una forzatura il fatto di restare a Roma. Un amore, quello con il club e la città, intenso e passionale, e un legame ancora più speciale considerando che i tre figli avuti con la moglie Amra sono tutti nati nella capitale. Lo stesso Fonseca, al termine della sfida di Verona, ha spiegato il mancato utilizzo di Dzeko: “E’ stata una mia decisione. Ha vissuto una settimana difficile, ho fatto questa scelta per preservarlo un po’. Ma il giocatore non mi ha mai chiesto di non giocare”.