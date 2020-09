Il giudice sportivo ha stabilito il 3-0 a tavolino in favore del Verona sulla Roma (0-0 il risultato della gara): la decisione dopo l’errore del club giallorosso, che non ha inserito Amadou Diawara nella lista consegnata alla Lega Serie A pensando rientrasse ancora tra gli Under 22 (che possono giocare a prescindere dalla presenza o meno in lista). In realtà il centrocampista ha compiuto 23 anni lo scorso 17 luglio e da quest’anno è a tutti gli effetti un Over 22. La Roma ha 7 giorni per presentare ricorso

"Considerato che la società Roma ha impiegato un calciatore non iscritto nella lista dei 25 comunicata a mezzo PEC in data 14 settembre 2020 alle ore 12.14, nonostante fosse divenuto un Over 22 - si legge nel comunicato del giudice sportivo - delibera di sanzionare la Roma con la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3".

Il caso Diawara

Il giudice sportivo ha dunque applicato il regolamento, come peraltro già avvenuto con il Sassuolo nel 2016 per un caso molto simile. Il 14 settembre la Roma ha consegnato la lista per il campionato alla Lega Serie A. La lista, che può contare un massimo di 25 calciatori, aveva 4 slot disponibili e non contava Diawara. Il centrocampista guineiano, fino alla scorsa stagione, aveva sempre fatto parte degli Under 22, che possono giocare anche se non presenti in lista. Ma nel frattempo il giocatore ha compiuto lo scorso 17 luglio 23 anni ed è quindi diventato un Over 22: la Roma avrebbe dovuto aggiungerlo alla lista, ma non l’ha fatto. E Diawara ha giocato 89 minuti al Bentegodi da non listato. Un "errore in buona fede", si è giustificata la società, che avendo ancora 4 posti in lista avrebbe potuto inserire Diawara senza sacrificare nessuno. Ma il giudice sportivo ha applicato la normativa. E la Roma parte così con una sconfitta a tavolino, ricorso permettendo.