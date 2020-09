"Bambino" prodigio

vedi anche

Milan, contatti con Nastasic per la difesa

Lo scorso 8 agosto ha compiuto 16 anni, ma chi lo conosce assicura che ne dimostri molti di più. Non per l'aspetto fisico - il volto è ancora quello di un bambino - ma per la maturità che riesce a mettere in campo. Il 2019 è stato il suo anno, tanto da debuttare in prima squadra in Coppa di Svezia ancora 14enne. Un paio di mesi dopo ecco il primo volo in Italia, destinazione Milano. Ad attenderlo ci sono proprio i rossoneri, con cui svolge un provino. Convince un po' tutti e infatti quella maglia, adesso, la indosserà spesso: "E' un giocatore davvero emozionante, di cui non smetto di stupirmi - disse Magnus Bodsgard, capo delle giovanili del Lidingo - affronta tutto in modo positivo. Raramente ne vedi uno così. Ha davvero tutte le caratteristiche necessarie per avere successo nel calcio". Parole chiare, ribadite da Magnus Palsson, allenatore della prima squadra che lo ha portato ad allenarsi con i grandi quando Wilgot era praticamente ancora un bambino: "E' maturo nel suo gioco ed è molto più avanti rispetto agli altri. Può battere gli avversari facendo finte e dribbling ma soprattutto con passaggi molto precisi. Sia lunghi che corti. Di solito sa cosa fare prima di prendere la palla e ha una buona capacità decisionale". Il presente dice Milan, la squadra che fu dei suoi idoli Nordhal, Liedholm e Ibrahimovic. Chissà che non porti fortuna anche a lui.