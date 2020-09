I biancocelesti hanno chiuso la trattativa per il ritorno del difensore olandese: trovato l'accordo con il Southampton per un prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro. Hoedt era stato già un giocatore della Lazio tra il 2015 e il 2017

È fatta per il ritorno di Wesley Hoedt alla Lazio. Il difensore olandese classe 1994 aveva lasciato i biancocelesti nel 2017 dopo due stagioni per trasferirsi al Southampton e ora, dopo tre anni, è pronto a giocare nuovamente in Serie A. Operazione chiusa con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a 5 milioni di euro. Importante rinforzo per la Lazio, con Simone Inzaghi che potrà così contare su un'alternativa in più in difesa.