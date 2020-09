Contro il Genoa Gattuso ha schierato al centro dell'attacco del Napoli Victor Osimhen, il grande acquisto del calciomercato azzurro già decisivo con il suo ingresso a Parma nella prima giornata di campionato: "L'idea di portarlo in Italia è stata di tutti. I giocatori li prendiamo e li cediamo insieme - ha spiegato il direttore sportivo Cristiano Giuntoli a Sky Sport - c'era l'esigenza di avere un attaccante di profondità, anche perché, nonostante i nostri tentativi, Milik non voleva restare". Chiosa proprio sull'attaccante polacco, rimasto per ora al Napoli dopo aver visto saltare la trattativa con la Roma: "Il mercato è ancora aperto. Nell'ultima settimana di solito si concludono l'80% delle operazioni, quindi siamo ancora fiduciosi di chiudere un affare importante per noi e per lui".