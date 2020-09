Lazio, in arrivo Andreas Pereira dal Manchester United

Andreas Pereira del Manchester United in arrivo a Roma dopo l’accordo raggiunto tra le parti. Operazione in prestito con diritto di riscatto intorno ai 27 milioni. Di lui ha parlato anche Igli Tare a margine del Premio Manlio Scopigno-Felice Pulici: “Ovviamente ci sono dei ritardi negli innesti, però definire come fondamentali le prossime due partite mi sembra eccessivo. Siamo in ritardo con Fares, Muriqi e Hoedt, oltre a Pereira che arriverà entro un paio di giorni. Ci sono fino a lunedì prossimo dei giocatori in uscita, la cosa fondamentale da ricordare è che la squadra sarà quella dell’anno scorso".