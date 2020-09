L'attaccante norvegese intercettato da Tv 2 Sporten in partenza per l'Italia: "Il Milan è un grande club, ora che il trasferimento sta per diventare realtà posso dirlo. Non vedo l'ora di giocare con Ibrahimovic, cercherò di imparare da lui, è un giocatore che ho sempre seguito e ammirato". Operazione da 5 milioni di euro CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Jens Petter Hauge è sempre più vicino al Milan. Questa mattina l'attaccante classe 1999, che aveva folgorato i dirigenti di rossoneri nella gara di Europa League persa dal suo Bodo Glimt a San Siro per 3-2, con Hauge autore di una rete e un assist, è partito in aereo direzione Milano. Giacca a vento, cappello con visiera e zaino in spalla, il giovane talento norvegese ha parlato ai microfoni di Tv 2 Sporten: "Non vedo l'ora di giocare con Ibrahimovic - il suo entusiasmo - cercherò di imparare da lui, è un giocatore che ho sempre seguito e ammirato. Il Milan è un grande club, ora che il trasferimento sta per diventare realtà posso dirlo. Sarà emozionante vedere cosa succederà nei prossimi giorni, spero che vada tutto bene. È un passo che sentivo di essere pronto a fare. Devo solo ringraziare il Bodo Glimt per la disponibilità".

"Ho già parlato con Maldini"

Per Hauge il Milan ha superato la concorrenza di Manchester United, Lipsia e Salisburgo, per un'operazione da circa 5 milioni di euro per il cartellino. L'attaccante ha anche spiegato di aver già parlato con Paolo Maldini: "Ci sono state già alcune conversazioni, non vedo l'ora di poter parlare adeguatamente con tutta la dirigenza. Ora si tratta principalmente di arrivare in Italia e fare dei test. Ho giocato un'ottima stagione e questo sarà un ulteriore passo in avanti, che non vedo l'ora di fare". Esterno offensivo di sinistra in un tridente, ottimo feeling con il gol, il 20enne norvegese è pronto per l'Italia: "È difficile lasciare il Bodo Glimt, c'è sempre stata un'atmosfera speciale, ma tutti concordano sul fatto che sia il momento giusto di andare via". Il Milan lo aspetta.