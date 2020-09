Novanta minuti per stupire il Milan, una prova che con ogni probabilità ha accelerato l’ascesa della carriera di Jens Petter Hauge, 20enne esterno offensivo norvegese che a San Siro ha fatto tremare i rossoneri nel preliminare di Europa League che ha visto la squadra di Pioli imporsi per 3-2 sul Bodo Glimt. Assist per il gol di Junker, poi la rete personale con un potentissimo destro che non ha lasciato scampo a Gigio Donnarumma, certamente non l’ultimo arrivato. "Avete visto che gol ha fatto?", ha commentato sui social Erling Haaland, norvegese proprio come Hauge. Uno "sponsor" niente male. Il resto lo ha mostrato sul campo: corsa, dribbling, qualità. Una prova che ha stregato Maldini e il Milan, a cui Hauge era già stato segnalato in passato, che hanno subito avviato i contatti con il Bodo Glimt con la volontà di presentare subito un’offerta e provare a chiudere l’affare, superando la concorrenza.