Lazio, Andreas Pereira è a Roma: FOTO e VIDEO

Andreas Pereira è sbarcato a Ciampino, pronto a incominciare la sua nuova avventura in Italia con la maglia della Lazio: arriva dal Manchester United

È arrivato in Italia, Andreas Pereira , nuovo acquisto della Lazio . Il centrocampista classe 1996, proveniente dal Manchester United, è sbarcato con un volo privato all'aeroporto di Ciampino, pronto a iniziare la sua nuova avventura in Serie A. L'esperienza biancoceleste del giocatore belga naturalizzato brasiliano comincerà nella giornata di venerdì 2 ottobre, quando sono fissate le visite mediche presso la clinica Paideia. Successivamente firmerà il contratto con la Lazio e si metterà a disposizione di Simone Inzaghi.

La trattativa

Il direttore sportivo Igli Tare ha quindi chiuso per un obiettivo che inseguiva da tempo, regalando al suo allenatore un'alternativa importante e di qualità per il centrocampo. Andreas Pereira lascia quindi il Manchester United dopo l'arrivo ai Red Devils di van de Beek dopo aver collezionato, nell'ultima stagione, ben 40 presenze con 2 reti tra Premier League, coppe nazionali ed Europa League. La trattativa era stata impostata su un prestito con diritto di riscatto per una cifra intorno ai 15 milioni di euro.