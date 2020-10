Lazio, ufficiale Gabriel Pereira dal Monaco

Nuovo portiere per la Lazio, che ha ingaggiato il brasiliano Gabriel Roberto Pereira. Si tratta di un giovane classe 2002, che i biancocelesti hanno preso dal Monaco in prestito con diritto di riscatto. Un importante acquisto per il futuro per i biancocelesti, che hanno portato in Italia questo portiere 18enne, il quale verrà aggregato alla squadra Primavera. Gabriel Roberto Pereira, cresciuto in Brasile con la maglia del Gremio, è arrivato in Europa a gennaio grazie proprio al Monaco e ora è pronto a iniziare una nuova avventura in Italia.