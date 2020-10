Calciomercato, tutte le trattative LIVE

Ranieri pensa a Fazio. Colley si avvicina al Fulham

La Samp ha fatto un tentativo per Ferrer dello Spezia: trattativa avanzata e si può chiudere. Praticamente chiusa l’operazione per Adrien Silva, che si può svincolare dal Leicester: dopo settimane di trattativa le parti hanno trovato l’accordo che porterà il centrocampista in Italia, come ha fatto intendere il presidente Ferrero. Per la difesa idea Fazio, in uscita dalla Roma: per chiudere l’affare si deve però cedere Omar Colley (che interessa al Fulham, ma va capita la volontà del giocatore). La seconda scelta è Malang Sarr del Chelsea in prestito – ma va battuta la concorrenza di PSV e Porto.