Ufficiale: Borja Mayoral è della Roma

Borja Mayoral è un nuovo giocatore della Roma. A comunicarlo è lo stesso club giallorosso con un annuncio sui propri canali social. Nessun intoppo, dunque, al momento delle ultime formalità: dopo l'accordo trovato con il Real Madrid (prestito biennale con diritto di riscatto), lo spagnolo era arrivato nella capitale in mattinata per svolgere le visite mediche di rito e firmare il contratto con la Roma. Ora c'è anche l'ufficialità: Mayoral ha già conosciuto Fonseca e la squadra, sarà con loro per la trasferta di Udine ma per tempistiche burocratiche non potrà essere della partita. Per il classe '97, dopo una vita al Real e i prestiti tra Wolfsburg e Levante, la nuova avventura in giallorosso può avere inizio.