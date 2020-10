Il club argentino accetta la proposta viola: operazione da 6 milioni come parte fissa, più altri 6 di bonus per un totale di 12 milioni da pagare in un anno. Per il giocatore pronto un contratto quinquennale CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS LIVE

Passi in avanti decisivi della Fiorentina per Lucas Martinez Quarta. Nelle ultime ore il River Plate, dopo il "no" iniziale, ha accettato la proposta viola per il centrale difensivo classe 1996: al club argentino andranno 6 milioni di euro da pagare nella prima tranche, più altri 6 per il riscatto del giocatore. Investimento da 12 milioni complessivi, da pagare entro un anno. Semaforo verde alla proposta viola, con Martinez Quarta che dovrebbe sostenere le visite mediche già nella giornata di sabato, dovendo rispondere domenica alla convocazione della sua Nazionale.