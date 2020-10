Roma, praticamente fatta per il ritorno di El Shaarawy

Giallorossi protagonisti in queste ore: è praticamente fatta per il ritorno di El Shaarawy in prestito dallo Shanghai Shenhua. L’intesa tra i club c’è già. Ora si cerca l’intesa sull’ingaggio. A causa delle norme legate al coronavirus, l’attaccante convocato in Nazionale può considerare finito il suo campionato con la squadra cinese: i tempi infatti non gli permetterebbero di tornare in campo prima della fine della stagione. Il giocatore è in Italia ormai da settimane: ora ha trovato l’accordo con i giallorossi per il ritorno fino a giugno.