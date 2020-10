Sarà Callejon il sostituto di Federico Chiesa: lo spagnolo è atteso in città per le visite mediche e la firma. Per la difesa arrivano Martinez Quarta dal River Plate e Barreca dal Monaco CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

L'ultimo giorno di calciomercato è quello del trasferimento di Federico Chiesa alla Juventus. L'esterno lascerà la Fiorentina per diventare un nuovo giocatore bianconero, lasciando spazio nella squadra viola a José Maria Callejon. Lo spagnolo è in arrivo a Firenze, pronto per mettersi a disposizione di Beppe Iachini e iniziare una nuova esperienza italiana dopo i sette anni vissuti a Napoli. Il giocatore è atteso in città nel pomeriggio, per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto con il suo nuovo club. Si delinea quindi questo giro di esterni, con Chiesa alla Juventus e Callejon pronto a prendere il suo posto alla Fiorentina.