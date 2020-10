Il Torino ha trovato il suo nuovo attaccante: sarà Federico Bonazzoli a completare il reparto offensivo di Marco Giampaolo. Operazione chiusa, il classe 1997 si trasferisce in granata in prestito con obbligo di riscatto . Nei giorni scorsi il Torino aveva valutato diversi nomi per l'attacco: da Nikola Kalinic a Slimani del Leicester, passando per Torregrossa del Brescia (ritenuto incedibile da Cellino). Alla fine Vagnati è riuscito nell'ultimo giorno di mercato a chiudere con la Sampdoria per l'arrivo in granata di Federico Bonazzoli.

Preso Gojak dalla Dinamo Zagabria

Bonazzoli è solo il secondo colpo di giornata da parte del Torino. La società granata, infatti, in mattinata ha chiuso anche per Amer Gojak. Si tratta di un centrocampista bosniaco classe 1997, che il club del presidente Cairo ha preso dalla Dinamo Zagabria. Operazione da 6,5 milioni e calciatore che si trasferirà in Italia a titolo definitivo. Visite mediche svolte in Croazia per questioni di tempo e firma sul contratto direttamente dal ritiro della Nazionale. Gojak arriva quindi in Serie A, dopo essere stato in passato anche nel mirino del Genoa. Il croato è il nuovo rinforzo per il centrocampo del Torino.