Nell'ultimo giorno di calciomercato l'Atalanta ha chiuso una straordinaria operazione in uscita, vendendo il suo giovane gioiello Traoré al Manchester United (si trasferirà a gennaio). Nonostante l'alta cifra sborsata dai Red Devils, l'attaccante ivoriano non è neanche nel podio delle cessioni più onerose, di giocatori Under 19, effettuati dai club della Serie A. Ecco la classifica completa, stilata con i dati di Transfermarkt