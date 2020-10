Football Manager è da tanti anni uno dei videogame più amati dagli appassionati di calcio. E, spesso, riesce a rivelare in maniera molto attendibile qualità e caratteristiche di squadre e calciatori, aiutando a scoprire in anticipo anche giovani talenti che poi si faranno notare anche nel mondo reale. Per questo motivo, e anche per il modo dettagliato in cui le rose di moltissimi campionati sono riportate, Damien Comolli, presidente del Tolosa, ha svelato di volerlo utilizzare per aiutare i suoi uomini mercato. "Non usiamo ancora Football Manager, ma lo faremo. Ci sono già tanti club che lo usano", le sue parole a '20Minutes'.