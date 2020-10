Il difensore angolano ceduto dalla Lazio all'Al-Ain, trasferimento che non passa inosservato soprattutto per la presentazione social del suo nuovo club, che sbaglia il nome confondendolo con un altro Bastos. Ex-Roma, tra l'altro...

Una nuova avventura che non inizia nel migliore dei modi, quella di Bastos, che lascia la Lazio per andare a giocare in Arabia Saudita, nell’Al-Ain. Il suo nuovo club infatti lo accoglie con la classica presentazione social, che si rivela però un fallimento. Nome sbagliato, con l’ormai ex-laziale confuso con il Bastos ex-Roma.



“La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Bartolomeu Jacinto Quissanga all'Al-Ain Saudi Football Club”, recitava il comunicato del club biancoceleste, che dopo 4 stagioni non poteva certo permettersi di confondersi e scrive correttamente e per esteso il nome del difensore angolano. Dall’altro lato, però, chi lo accoglie non è altrettanto preciso e nel postare una foto di presentazione del giocatore, dà il benvenuto a “Michel” Bastos, suo omonimo brasiliano.



Il Bastos brasiliano, tra l’altro, oltre ad aver vestito la maglia della Roma (nel 2014), aveva giocato anche nell’Al-Ain (proprio prima di approdare in giallorosso), motivo per cui la gaffe del club arabo è ancora meno perdonabile. Post ovviamente cancellato subito, ma nell’era dei social basta una distrazione di un attimo per fare subito il giro del mondo.