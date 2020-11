Il ds del PSG fa sognare i tifosi del Psg durante una chat: "Non possiamo mai sapere quello che succede, magari Cristiano si sveglia un giorno e dice che vuole giocare in un altro club. Noi possiamo permettercelo" CORONAVIRUS, DATI E NEWS IN TEMPO REALE

Cristiano Ronaldo al Paris Saint Germain? Un'ipotesi non impossibile secondo Leonardo. Intervenuto in una Q & A coi tifosi organizzata dal club parigino, il direttore sportivo del PSG ha risposto alla domanda sull'accostamento del campione della Juventus alla società francese. "Cristiano Ronaldo da noi? Non possiamo mai sapere cosa succede nel calciomercato. Chissà, magari un giorno si sveglia e dice: 'Voglio andare a giocare in un altro club'. E quanti sono i club che se lo possono permettere? Quattro, cinque, sei o sette. È una cerchia ristretta e il PSG ne fa parte. La situazione attuale è molto complicata per tutti, ma il mercato è una questione di opportunità. A volte possono succedere cose straordinarie...".

Tuchel confermato in panchina: niente Thiago Motta PSG Kean non si ferma più: va in gol, poi l'infortunio Non soltanto il sogno Cristiano Ronaldo, Leonardo ha anche allontanato le voci su un presunto allontanamento di Thomas Tuchel dalla panchina del PSG e ha chiuso le porte, almeno momentaneamente, all’arrivo di Thiago Motta: "Con Tuchel ci sono state delle divergenze anche a livello mediatico, ma sono cose che succedono e abbiamo risolto. Non abbiamo mai pensato di cambiare allenatore - ha chiarito il ds -, non ho mai chiamato nessuno. In questo momento dobbiamo soltanto concentrarci sui prossimi impegni senza sprecare energie in campionato e in Champions, dove il discorso qualificazione è ancora aperto nonostante le due sconfitte nelle prime tre gare. La nostra è una panchina ambita ed è normale che sia così. Thiago Motta? È normale che ambisca al PSG, un club nel quale ha giocato e dove ha cominciato ad allenare le giovanili. Ma al momento non c'è nulla in ballo. Siamo concentrati solo sui nostri impegni ed è presto per fare bilanci".