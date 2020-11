L'ad dell'Inter a Sky Sport prima della sfida al Sassuolo: "Se Eriksen a gennaio avrà giocato poco, sarà il primo a chiedere il trasferimento. Dobbiamo farlo senza assoluta polemica, considerandola un'operazione di mercato positiva che non è stata funzionale. Risultati? Tocca all'allenatore trovare i giusti accorgimenti, Conte deve dare delle risposte a se stesso e le sta già dando" SASSUOLO-INTER LIVE

"Se Eriksen a gennaio avrà giocato poco, sarà il primo a chiedere il trasferimento. Dobbiamo farlo senza assoluta polemica da una parte e dall'altra, semplicemente considerandola un'operazione di mercato positiva che non è stata funzionale fino in fondo per quella che è un'esigenza tecnico-tattica". Parola di Beppe Marotta nel prepartita di Sassuolo-Inter. L'ad nerazzurro ha parlato ai microfoni di Sky Sport della posizione del centrocampista danese, arrivato in Italia a inizio 2020. "Eriksen utile all'Inter per fare mercato a gennaio? Funzionale è il termine più corretto. Capita, e la storia del calcio è piena di questi casi, che ci siano giocatori che non risultano poi funzionali a una linea guida nel sistema di gioco. Questo spetta all'allenatore valutarlo. Noi a gennaio scorso abbiamo colto un'opportunità di mercato, l'abbiamo acquistato a 20 milioni e per tutti è un ottimo giocatore. Poi esistono delle difficoltà ma l'allenatore ha il diritto e il dovere di scegliere gli undici che gli danno maggiori garanzie. Idee per la sostituzione? Si studiano sempre delle opportunità, non è facile trovare soluzioni che facciano al caso nostro".

"Conte deve dare risposte a se stesso, lo sta facendo" leggi anche Zhang: "Conte ha qualità per portare Inter al top" Marotta si è soffermato sul momento dell'Inter, reduce dallo 0-2 di Champions League contro il Real Madrid: " Oggi il grande problema è lo stress psico-fisico della squadra. I troppi gol presi? L'anno scorso eravamo la seconda miglior difesa del campionato, quello che va rimarcato è la facilità con cui gli avversari fanno gol, ma spesso su errori singoli abbastanza evidenti. Tocca all'allenatore trovare i giusti accorgimenti, Conte deve dare delle risposte a se stesso e le sta già dando". Pochi dubbi sulla dimensione della squadra: "Se, come accaduto contro il Real Madrid, ti ritrovi in 10 uomini dopo mezz'ora e sotto di un gol, questo segna il resto della partita - spiega Marotta - di certo non dobbiamo accampare scuse. Possiamo fare meglio e cercheremo di farlo, dico solo che siamo all'inizio della stagione, c'è molto tempo a disposizione e ci sono molti punti. Dobbiamo restare ottimisti".