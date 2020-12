Lionel Messi lontano dal Barcellona. Un'ipotesi più che concreta la scorsa estate, quando il campione argentino aveva annunciato la volontà di lasciare il club blaugrana a causa dei contrasti con l'allora presidente Josep Bartomeu. Alla fine Messi è rimasto e Bartomeu ha rassegnato le proprie dimissioni da numero uno della società catalana, ma in vista delle nuove elezioni per la presidenza - salvo imprevisti fissate per il prossimo 24 gennaio - è tornato a parlare della questione Carles Tusquets, l'attuale presidente ad interim del club. Parole forti quelle del dirigente del Barcellona, che ha espresso il proprio pensiero in merito alla permanenza di Leo al Camp Nou: "Economicamente - ha detto Tusquets a RAC1 -, sarebbe stato opportuno vendere Messi la scorsa estate. Ma per una cosa del genere deve esserci anche il benestare dello staff tecnico e io non mi intendo di questo. In ogni caso, la Liga sta ponendo dei limiti salariali e la cessione ci avrebbe aiutato".