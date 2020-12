Una voglia matta di tornare a giocare al fianco di Leo Messi . Dopo la doppietta a Old Trafford che ha permesso al Psg di battere 3-1 il Manchester United nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League, il brasiliano Neymar è uscito alla scoperto nel corso di un’intervista rilasciata a Espn: " Quello che voglio di più è giocare di nuovo con Messi . Voglio giocare con lui, gli lascio anche il mio ruolo se vuole, per me non è un problema! L'anno prossimo dobbiamo giocare di nuovo insieme, di sicuro" . Parole d’amore nei confronti dell’argentino, già suo compagno di squadra al Barcellona dal 2013 al 2017, anche se le affermazioni di Neymar lasciano aperti diversi scenari.

Un doppio scenario di mercato

Se già in passato, nell’estate del 2019, Neymar è stato un passo dal far ritorno al Barcellona, adesso le sue parole potrebbero anche far presagire a un assalto del Psg a Messi, visto che l’argentino è in scadenza di contratto con il club blaugrana a giugno 2021 e già lo scorsa estate ha esplicitamente ammesso la sua voglia di cambiare aria. Dopo l’addio di Laporta dalla presidenza del Barça Messi potrebbe aver cambiato idea, ma la situazione è ancora tutta da valutare. Di certo l’invito di Neymar non lascia spazio a dubbi: tornare a giocare insieme. Al Barça o Psg, però, è ancora tutto da capire.