Il brasiliano ex Inter torna a giocare in Italia a 39 anni e lo fa al Sona, società veronese di Serie D che tessera anche il figlio 15enne. Il terzino arriverà la prima settimana di gennaio

Dal prato verde di San Siro a quelli della Serie D italiana, dalle sfide contro le top europee e mondiali alla nuova avventura con la maglia del Sona. Il brasiliano Maicon, tra i protagonisti principali della vittoria del Triplete dell'Inter nel 2010, ha accettato una nuova sfida in Italia, in una piccola realtà come Sona (squadra della provincia di Verona, attualmente al decimo posto in classifica nel girone B di Serie D). "ASD Sona calcio è enormemente felice di comunicare di aver raggiunto un accordo con il giocatore Maicon, che sicuramente non ha bisogno di altre presentazioni. Sarà in arrivo la prima settimana di gennaio, presto altre novità e notizie", l’annuncio arrivato dal profilo Instagram del club.