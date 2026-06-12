I giallorossi sono in continuo contatto con gli agenti dell'argentino per trovare un accordo per proseguire assieme. La priorità del giocatore è la Roma e la prossima settimana potrebbe essere chiave per il raggiungimento dell'intesa finale

Proseguono i colloqui tra Roma e Dybala per trovare un accordo per il rinnovo. L'entourage dell'argentino è in attesa di capire nei prossimi giorni se ci sono le condizioni per continuare assieme, ma la priorità della 'Joya' è restare a Roma dando la priorità ai giallorossi. Le parti sono in continuo contatto e la prossima settimana potrebbe essere chiave per un'intesa.