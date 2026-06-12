I giallorossi sono in continuo contatto con gli agenti dell'argentino per trovare un accordo per proseguire assieme. La priorità del giocatore è la Roma e la prossima settimana potrebbe essere chiave per il raggiungimento dell'intesa finale
Proseguono i colloqui tra Roma e Dybala per trovare un accordo per il rinnovo. L'entourage dell'argentino è in attesa di capire nei prossimi giorni se ci sono le condizioni per continuare assieme, ma la priorità della 'Joya' è restare a Roma dando la priorità ai giallorossi. Le parti sono in continuo contatto e la prossima settimana potrebbe essere chiave per un'intesa.
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I giallorossi lavorano alle cessioni
La Roma continua a lavorare anche sul fronte delle cessioni. I giallorossi vorrebbero trattenere i big della rosa, in modo da fornire a Gasperini una squadra competitiva per il ritorno in Champions League. Il nome principale in uscita è quello di Tommaso Baldanzi, con il Genoa che dopo gli ultimi contatti potrebbe riscattarlo per una cifra attorno ai 9.5 milioni di euro. Parallelamente, i giallorossi si stanno concentrando anche sulle cessioni di Romano e Cherubini.