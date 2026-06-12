Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Dybala-Roma, prosegue la trattiva per il rinnovo. Calciomercato news

Calciomercato

I giallorossi sono in continuo contatto con gli agenti dell'argentino per trovare un accordo per proseguire assieme. La priorità del giocatore è la Roma e la prossima settimana potrebbe essere chiave per il raggiungimento dell'intesa finale

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

Proseguono i colloqui tra Roma e Dybala per trovare un accordo per il rinnovo. L'entourage dell'argentino è in attesa di capire nei prossimi giorni se ci sono le condizioni per continuare assieme, ma la priorità della 'Joya' è restare a Roma dando la priorità ai giallorossi. Le parti sono in continuo contatto e la prossima settimana potrebbe essere chiave per un'intesa.

Approfondimento

Che cos'è il genio?

I giallorossi lavorano alle cessioni

La Roma continua a lavorare anche sul fronte delle cessioni. I giallorossi vorrebbero trattenere i big della rosa, in modo da fornire a Gasperini una squadra competitiva per il ritorno in Champions League. Il nome principale in uscita è quello di Tommaso Baldanzi, con il Genoa che dopo gli ultimi contatti potrebbe riscattarlo per una cifra attorno ai 9.5 milioni di euro. Parallelamente, i giallorossi si stanno concentrando anche sulle cessioni di Romano e Cherubini.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Calciomercato: news e trattative di oggi LIVE

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di venerdì 12 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra...

Carnevali, chi è il prossimo ad della Juve

Calciomercato

Giovanni Carnevali sarà il nuovo Ad della Juventus, al posto del dimissionario Damien Comolli....

Da Glasner a Jaissle e Amorim: le ultime news

calciomercato

I rossoneri lavorano per trovare il nuovo allenatore. Oliver Glasner è il favorito ma nel weekend...

Juve, si attende Carnevali: Dibu il prescelto

calciomercato

I bianconeri si preparano ad accogliere Giovanni Carnevali come nuovo amministratore delegato. In...

Calciomercato: news e trattative dell'11 giugno

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di giovedì 11 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE