Un dialogo sereno e costruttivo per provare a gettare le basi per il rinnovo tra Hakan Calhanoglu e il Milan. Gordon Stipic, agente del trequartista turco in scadenza di contratto a giugno 2021, ha incontrato i dirigenti rossoneri nella sede del club per trattare il rinnovo del suo assistito. Un faccia a faccia positivo tra le parti: alla vigilia dell’incontro infatti la distanza tra domanda e offerta era molto più ampia, adesso invece si continuerà a trattare ma con più fiducia. Presto, inoltre, è previsto un altro incontro tra Maldini, Massara e l’agente di Calhanoglu per cercare di muovere nuovi importanti passi in avanti verso l'intesa.