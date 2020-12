L'attaccante egiziano, intervistato da As, non esclude la possibilità di lasciare il Liverpool: "Il mio futuro è nelle mani del club e io penso solo a battere ogni record con i Reds. Real o Barça? Chissà, in questo momento mi sento al top"

Poche ma precise parole che però lasciano uno spiraglio aperto a un possibile futuro lontano dal Liverpool per Mohamed Salah. L’attaccante egiziano, intervistato da As, ha strizzato l’occhio a Real Madrid e Barcellona: "Penso che siano due dei migliori club. Chissà cosa succederà in futuro, ma in questo momento sono concentrato sul vincere nuovamente la Premier League e la Champions League con il mio club. Per quanto tempo mi vedo ancora al Liverpool? E' una domanda difficile (ride, ndr). In questo momento posso dire che tutto è nelle mani del club. Ovviamente voglio battere tutti i record qui, superrare ogni record. Ma tutto è nelle mani del Liverpool", ha ammesso Salah. "Chi prenderà il posto di Messi e Cristiano Ronaldo? Difficile da dire. Ci sono molti calciatori che stanno facendo bene ma non saprei indicare un calciatore in questo momento. Quanto fatto da loro è incredibile", le parole dell’egiziano.