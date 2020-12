Milan, le news di calciomercato dopo l'infortunio di Ibra

Per il mercato di gennaio, nonostante l’infortunio di Ibra, i rossoneri danno priorità al difensore centrale: obiettivo Mohamed Simakan dello Strasburgo SASSUOLO-MILAN LIVE

Il Milan pensa al mercato di gennaio e, nonostante l’ultimo infortunio di Zlatan Ibrahimovic, la priorità per la prossima finestra di calciomercato rimane il difensore. L’obiettivo del Milan infatti resta Mohamed Simakan, centrale classe 2000 dello Strasburgo. Il club rossonero aveva già cercato di prenderlo negli ultimi giorni dello scorso mercato. Per quanto riguarda l’attacco, colpito dall’assenza di Ibra, il Milan si muoverà solamente se dovesse capitare qualche particolare opportunità. Fiducia dunque in Rebic e Leao e, per ora, testa al difensore. Con Simakan sempre nel mirino.

Massara conferma: "Priorità al difensore"

A tal proposito, ai microfoni di Sky Sport prima di Sassuolo-Milan, è intervenuto anche il ds del Milan Frederic Massara: "Priorità resta il difensore? Sì, dopo l'infortunio di Ibra non è cambiato niente. Siamo convinti di avere una squadra all'altezza. Abbiamo già fatto bene anche senza Ibra, ci auguriamo naturalmente che torni presto ma non cambiamo il mercato. Se ci saranno opportunità per migliorarci saremo pronti, ma si preannuncia un mercato difficile".