La decisione era già stata presa la vigilia di Natale, nonostante il successo nell'ultimo turno in Ligue 1 per 4-0 sullo Strasburgo. Ora è ufficiale l'esonero da parte del Psg. Tuchel si era seduto sulla panchina del club nel 2018: sei trofei, tra cui due campionati, e una finale di Champions raggiunta. Pochettino sempre in pole per prenderne il posto