Una rottura che ha scosso l’ambiente e che potrebbe portare all'addio del Papu Gomez già a gennaio, nonostante una decisione definitiva in merito non sia ancora stata presa. Sulla situazione relativa al numero 10 nerazzurro – non convocato per scelta tecnica nelle ultime due gare di Serie A da Gasperini – ha tagliato corto il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi intervistato da L’Eco di Bergamo: "Del caso Papu ne abbiamo già parlato abbastanza. L'argomento per me è chiuso. Punto ". Parole decisamente diverse invece in merito all’allenatore nerazzurro: " Gasperini resta a vita. E non solo lui . Anche tutta la struttura. Questa organizzazione, grazie anche al grande lavoro di mio figlio Luca, ci sta dando risultati incredibili", ha affermato Percassi.

"A gennaio non è facile trovare la grande occasione su cui investire"

In attesa di capire quale sarà il futuro del Papu Gomez, i nerazzurri hanno già ufficializzato un nuovo rinforzo, l’esterno destro Maehle acquistato dal Genk: "È velocissimo e ha un gran fisico. Mi dicono che abbiamo compensato la partenza di Castagne. Sarà una finestra di mercato invernale fatta di scambi, non ci sono soldi. A gennaio non è facile trovare la grande occasione su cui investire. Per quanto riguarda i ragazzi da mandare a giocare in Italia concorderemo con l'allenatore come muoverci", le parole del presidente dell’Atalanta. Che risponde così in merito agli obiettivi della prossima stagione: "Il primo obiettivo sul campo è la salvezza. Europa? Sarebbe un altro miracolo. Il 2020 con le sfide con PSG, Ajax e Liverpool credo sia irripetibile, soprattutto con quelle due vittorie esterne. Che peccato non giocare contro il Real al Bernabeu. Se dovessi scegliere se eliminare il Real negli ottavi di Champions o vincere la Coppa Italia? Fate scegliere ai ragazzi, anche se proseguire in Champions ha fascino", ha concluso Percassi.