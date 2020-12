17/31

Per la classifica dei club che hanno incassato di più nel 2020 partiamo da un caso curioso, quello dell'Atalanta, che con i suoi 79,50 milioni di euro ricavati nell'anno solare (35 nella sessione invernale cedendo Kulusevski alla Juve e altri 44,50 in quella estiva) apre la top 15. Tuttavia, se considerassimo anche i 21 milioni già promessi dal Manchester United per Amad Diallo, i nerazzurri sfonderebbero il muro dei 100 milioni incassati. Affare già chiuso, ma il trasferimento ufficiale avverrà solo il 2 gennaio 2021...



15) ATALANTA: 79,50 mln di euro incassati