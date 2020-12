Inizia la terza avventura di Radja Nainggolan in Sardegna: il centrocampista è ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari. Arriva in prestito secco dall'Inter fino al termine della stagione

Radja Nainggolan è ufficialmente un giocatore del Cagliari, per la terza volta. Lo ha ufficializzato il club rossoblù con una nota sul proprio sito dando anche la certezza sulla formula di cui vi avevamo parlato nei giorni scorsi: “Prestito sino al termine della stagione”. Si conclude così una lunga trattativa cominciata sin dal ritorno all’Inter del centrocampista dopo la scadenza del prestito della scorsa stagione. Per Di Francesco è un rinforzo importante dopo il grave infortunio di Rog, operato nella giornata di mercoledì per la ricostruzione del legamento crociato. “Come una lunga storia d’amore, tinta di rosso e di blu: il Cagliari e Nainggolan ancora una volta insieme. Il ragazzino diventato uomo e calciatore nell’Isola, partito per spiccare il volo ed ergersi sino a campione di livello assoluto – scrivono dal club di Giulini -, ha sempre portato con sé la bandiera della Sardegna, i Quattro Mori tatuati nel cuore. Radja Nainggolan è tornato, pronto a indossare ancora la sua 4, a dar battaglia in mezzo al campo, a scrivere nuove pagine nel Cagliari”.