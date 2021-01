Secondo quanto riportato dall'Inghilterra, il club francese avrebbe formulato un'offerta da 34 milioni di euro per acquisire a titolo definitivo l'attaccante della nazionale azzurra. Kean si trova attualmente in prestito secco al Psg fino al termine della stagione

Moise Kean verso il riscatto a titolo definitivo da parte del Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il club francese starebbe discutendo in queste ore con l'Everton, proprietario del suo cartellino, di un possibile acquisto dell'attaccante della nazionale. Il calciatore si trova infatti attualmente in prestito secco fino al termine della stagione al Psg, che però in queste ore avrebbe formulato un'offerta di 34 milioni di euro al club inglese per acquistare Kean a titolo definitivo. Una cifra che permetterebbe all'Everton di effettuare una plusvalenza, visto che lo acquistò dalla Juventus nell'estate 2019 per 27.5 milioni di euro.