Pochettino: "Eriksen? Club farà scelte migliori"

Il nuovo allenatore del PSG Mauricio Pochettino, che ha preso il posto dell'esonerato Tuchel, è stato presentato ufficialmente. L'ex Tottenham non ha nascosto la soddisfazione per la nuova avventura francese: "Poter tornare a Parigi è un sogno diventato realtà. Sono felice di essere qui. Il club è cambiato molto da quando l'ho lasciato - ha aggiunto il nuovo allenatore, che giocò con la maglia del club francese dal 2001 al 2003 - ma sento la stessa passione. Ho una grande responsabilità, so cosa significa allenare il PSG. Messi? Babbo Natale è stato già generoso con me, colgo l'occasione per ringraziare il presidente Nasser e Leonardo per la fiducia. Su grandi club come il Paris ci sono tante voci, ma sono appena arrivato e devo pensare prima di tutto ad adattarmi. Per le voci si vedrà".

"Eriksen? Leonardo farà le scelte migliori per il club"

Sulla possibile trattativa con l'Inter per Christian Eriksen, Pochettino ha preferito non sbilanciarsi: "Adesso non è il momento di parlare di nuovo di voci. Dobbiamo già trovare tutti i nostri giocatori che sono attualmente indisponibili. È un periodo difficile per tutti, ogni club deve adattarsi, ma penso che Leonardo farà le scelte migliori per la squadra e per raggiungere i nostri obiettivi".