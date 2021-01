Secondo Marca il difensore non avrebbe accettato l'offerta di rinnovo annuale proposta dal Real, stessa formula proposta dal club a Modric. Il suo contratto scade a giugno 2021. Intanto El Chiringuito racconta di una clamorosa ipotesi: il difensore potrebbe passare a parametro zero al Paris Saint-Germain insieme a Lionel Messi CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE Condividi:

Il rinnovo del contratto tra Sergio Ramos e il Real Madrid, in scadenza a giugno, non è vicino alla definizione. Lo assicura Marca, quotidiano da sempre vicino agli ambienti del Real. Nonostante l'allenatore delle merengues Zinedine Zidane abbia infatti chiesto pubblicamente nella conferenza stampa che ha preceduto la sfida al Celta Vigo (vinta 2-0, settimo successo nelle ultime otto partite di Liga) di arrivare rapidamente a una soluzione, c'è una distanza notevole da limare tra il difensore e il club.

Il nodo: la durata del contratto approfondimento I colpi di gennaio più costosi di sempre Secondo quanto riportato da Marca, a non convincere Sergio Ramos non è l'ammontare dell'ingaggio, che sarebbe ridotto di circa il 10% rispetto ai 15 milioni a stagione che oggi il capitano del Real percepisce, ma la durata del contratto. Il club madrileno vorrebbe infatti prolungare il legame con il difensore e con gli altri giocatori in scadenza di stagione in stagione. Una posizione legata al nuovo panorama economico in cui si muovono le società e il calcio a causa dell'emergenza Covid. Se fino all'alba del 2021 sembrava che il dialogo tra Sergio Ramos e il club stesse proseguendo serenamente, nelle ultime ore il quadro sembra essere cambiato.

L'ipotesi Psg con Messi leggi anche Messi: "Via dal Barça? Deciderò a fine stagione" Ad aggiungere ulteriori elementi alla complessità della trattativa è stato Jorge Pedrerol, giornalista di El Chiringuito de Jugones, solitamente ben informato sugl affari di casa Real. Mercoledì scorso Ramos avrebbe incontrato Florentino Perez anticipando la possibilità di non accettare le proposta del club. Florentino avrebbe replicato spiegando di capire un eventuale addio in caso di buone offerte. Secondo Pedrerol dietro il rifiuto ci sarebbero possibili, clamorosi sviluppi: il difensore spagnolo sarebbe addirittura pronto a passare a giugno al Paris Saint-Germain insieme a Lionel Messi, altra stella del calcio mondiale con contratto in scadenza tra meno sei mesi.