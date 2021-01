Calciomercato, tutte le trattative in tempo reale

Juventus, in stand-by la ricerca di un attaccante

In casa Juve ricerca dell’attaccante in standby: Quagliarella lascerebbe la Sampdoria solo per un contratto di un anno e mezzo, al momento quasi impossibile il suo ritorno in bianconero perché Juve lo prenderebbe solo per 6 mesi. Il giocatore avrebbe accettato 6 mesi con opzione legata a presenze e gol, ma la Juve non vuole impegnarsi per un giocatore di quell’età per più di 6 mesi. Inoltre, la Samp chiederebbe un indennizzo di un milione, quindi a oggi nel casting per la punta è l’ipotesi più difficile.