Caicedo in 'sospeso', uomo in più e uomo mercato

L'attaccante si sta dimostrando l'uomo in più della Lazio non solo quando parte dalla panchina. Ha chiesto più spazio e le offerte di mercato potrebbero portarlo lontano dalla Lazio nonostante la sua intenzione di restare a Roma. Il club valuterà proposte superiori ai 7 milioni di euro

Per tutto il mese del mercato Felipe Caicedo sarà tra color che son sospesi, eppure dipendesse solo da lui non avrebbe dubbi circa il suo futuro. Basti vedere la sua esultanza al bacio su maglia e stemma della Lazio. Messaggio chiaro, ha chiesto più spazio, non di trovarlo lontano da Roma. Non è in vendita, ma le offerte arriveranno e verranno valutate dalla società: da 7 milioni in su si tratta.

In attesa di conoscerne il futuro, la Lazio si gode il presente in cui Caicedo si sta confermando giocatore fondamentale per Inzaghi. 5 gol in Serie A, uno ogni 117 minuti, mai era partito così forte nella sua avventura in biancoceleste; obiettivo doppia cifra, centrato solo una volta in carriera dieci anni fa al Levante, alla portata. Adesso però non vuole piu essere etichettato solamente come l'uomo del gran finale. Vero che i suoi gol segnati intorno o oltre il 90° hanno portato punti e sorrisi, ma l'attaccante sta incidendo anche quando parte dall'inizio. Anzi di più.

I numeri lo confermano: 6 partite da titolare, 3 gol. Ecco perchè il ruolo di jolly inizia a stargli stretto ed è stato il motivo dell'insofferenza delle ultime settimane. E sarebbe strano il contrario. A Parma domenica si è meritato un'altra maglia da titolare; sempre a Parma, nell'ultimo precedente, segnò il gol decisivo partendo, guarda caso, ancora dall'inizio. Era febbraio: la Lazio vinceva, divertiva e sognava. Ora, e lo si è visto chiaramente nella vittoria sofferta contro la Fiorentina, non è bella ma sa essere pratica e disposta al sacrificio. In un momento delicato della stagione, la sostanza conta molto di più della forma.