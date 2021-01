Strootman: "Il Genoa un'occasione da non perdere"

Da Roma a Genova, in mezzo Marsiglia. Nella carriera di Kevin Strootman sta per aprirsi un altro capitolo tutto italiano con la maglia dei rossoblù. "Sono molto contento di tornare in Italia. Stavo molto bene qui, poi sono andato in Francia e ora sono contento dell’opportunità di giocare nel Genoa" ha esordito il centrocampista nell’intervista rilasciata a Sky Sport dopo il suo arrivo in città. "Ero in una situazione negativa – ha proseguito l’olandese – non ho giocato molto nell’ultimo periodo così ho parlato con la mia famiglia e con il mio agente: volevamo tornare in Italia, il Genoa dal primo momento è stato interessato, ha fatto tutto per prendermi e io sono molto contento di questo. Ho parlato con la famiglia, loro hanno fatto uno sforzo per me ed anche io, sono contento di essere qui ma voglio dimostrarlo sul campo". Il Genoa può essere un’occasione per rilanciarsi anche in vista dei prossimi Europei: "Questo verrà dopo, ora penso solo ad aiutare la squadra. Spero di poter aggiungere qualcosa, non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni in allenamento e di giocare con loro".