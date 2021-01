Genoa accoglie Strootman, l'olandese è in Italia

Kevin Strootman ritorna in Serie A. Il centrocampista olandese è pronto a firmare con il Genoa, sua nuova squadra almeno fino al termine della stagione. Il giocatore è atterrato in città e si è subito fatto fotografare con la sciarpa rossoblù: nessuna dichiarazione, solo un rapido saluto all'uscita dall'aeroporto. Strootman arriva al Genoa in prestito secco dall'Olympique Marsiglia, società che lo aveva acquistato nell'estate del 2018 dalla Roma e che si accollerà comunque il 50% del suo ingaggio fino al termine della stagione. Non sarà fissata alcuna opzione per il riscatto, ma il club rossoblù si è preso l'impegno di valutare una possibile permanenza in Italia al termine della stagione. Manca quindi solo l'ufficialità, ma Kevin Strootman è già arrivato a Genova per iniziare la sua nuova avventura in Serie A.