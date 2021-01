Milan, cosa cambia con l'infortunio di Simakan

Il ds Maldini ha parlato di mercato prima della gara di Coppa Italia: “Trattativa per Simakan tramontata? Non è detto, è un ragazzo che conosciamo bene e con cui abbiamo affrontato un discorso anche nel precedente mercato. Per fare le cose bisogna essere almeno in due, in questo momento non c’è niente”. Mohamed Simakan, difensore dello Strasburgo, starà fuori almeno due mesi per infortunio, come annunciato dal club francese. Un problema che ovviamente può influire anche sul mercato, sia per i rossoneri che per il Lipsia, altra società a cui piaceva.