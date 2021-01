Chi è Tomori, nuova idea per la difesa del Milan

Il Milan ha bisogno di un difensore, Fikayo Tomori invece di un’opportunità. Quella che al Chelsea, ormai da diversi mesi, non ha praticamente più. Per questo, l’operazione potrebbe tornare molto utile per entrambe le parti. Il difensore era un pupillo di Frank Lampard, che dopo averlo allenato al Derby County, aveva evitato che venisse nuovamente girato in prestito quando si è insediato sulla panchina dei Blues. All’inizio della passata stagione, Tomori era stato tenuto in forte considerazione, al punto da rinnovare il contratto fino al 2024, prima di essere poi relegato ad un ruolo sempre meno importante. In quest’annata ha collezionato appena 4 presenze, per un totale di 234’, e per questo è pronto a lasciare il Chelsea anche in prestito per provare a rilanciarsi.