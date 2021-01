Dalla Spagna: Eric Garcia a un passo dal Barça

Potrebbe essere Eric Garcia il grande colpo del Barcellona per il mercato di gennaio. Le strade del difensore spagnolo classe 2001 e del club blaugrana si sono avvicinate negli ultimi giorni, al punto che il matrimonio potrebbe concretizzarci già in questa fase dopo i primi approcci per giugno. A raccontarlo è Mundo Deportivo. Garcia, infatti, è in scadenza di contratto con il Manchester City e dal primo febbraio sarà libero di firmare per un altro club a parametro zero. Le difficoltà difensive avute in questi mesi e anche i problemi fisici di Piqué, costringono però il Barcellona a muoversi sul mercato per aggiungere alla rosa un altro centrale. Ed ecco perché i blaugrana potrebbero anticipare l'arrivo di Eric Garcia, giocatore gradito a Koeman e profilo giovane e di qualità, che piace dunque anche alla proprietà.